В детской поликлинике на ул. Мира появился новый лор-комбайн
Лор-комбайн позволяет очень четко видеть исследуемый орган, что позитивно отражается при постановке диагноза и выборе лечения маленьких пациентов.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта по улучшению оказания медицинской помощи детям в городскую клиническую больницу СМП им. Д. Я. Ваныкина закупили новый лор-комбайн. Теперь на нем будут работать лор-врачи в медицинском кабинете детской поликлиники. В поликлинике наблюдаются 11 тысяч детей из Привокзального и Советского районов Тулы.
Ирина Рублевская, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина
– Данное медицинское оборудование позволяет в небольшом кабинете осуществлять полный набор диагностических процедур. Врач на приеме сможет быстро и своевременно поставить ребенку диагноз при заболеваниях уха, горла и носа, в том числе провести те лечебные процедуры, которые предусмотрены для проведения их в детской поликлинике в кабинете лор-врача. Само слово «комбайн» говорит о том, что в нем собран целый набор медицинских инструментов, и все процедуры можно сделать в одном месте.
Вот так выглядит новый лор-комбайн.
Подобного лор-комбайна в поликлинике не было. И сейчас поликлинику оснастили этим современным оборудованием. Работа на лор-комбайне поможет врачу чувствовать себя более уверенно. Доктор будет обеспечен всеми необходимыми техническими средствами, а качество диагностики и лечения, соответственно, будет намного выше.
Лор-врач Дмитрий Раков обследует двухлетнюю Дашеньку.
На едином комплексе лор-оборудования врач сможет выполнять все диагностические исследования и при необходимости — операционные вмешательства. В поликлинике все лор-врачи умеют работать на лор-комбайне и знают все манипуляции. За одну смену специалист сможет принять 20-30 детей.
Дмитрий Раков, лор-врач:
– Лор-комбайн позволит проводить необходимую диагностику патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха с помощью эндоскопического осмотра, что раньше делалось в условиях стационара. С помощью этой установки можно удобно и без боли проводить практически все необходимые манипуляции, такие как: удаление серной пробки, промывание носовых ходов и придаточных пазух носа, распыление лекарств, промывание миндалин
На приеме — трехлетний Святослав. Врач осматривает ухо маленького пациента под микроскопом.
Главным отличием от обычного осмотра является возможность осмотреть лор-органы максимально точно и сразу поставить правильный диагноз.
По словам Ирины Рублевской, в планах поликлиники — приобретение современного оборудования по каждому медицинскому кабинету до 2024 года.
Сама поликлиника отремонтирована с учетом всех требований проекта «Бережливая поликлиника». Здесь есть открытая регистратура, игровое место для детей, уютная зона ожидания. В поликлинике продумано разделение потоков, для заболевших детей предусмотрен отдельный вход и осматривает их дежурный врач в специальном боксе.