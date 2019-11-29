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В детской поликлинике на ул. Мира появился новый лор-комбайн

В детской поликлинике на ул. Мира появился новый лор-комбайн

Лор-комбайн позволяет очень четко видеть исследуемый орган, что позитивно отражается при постановке диагноза и выборе лечения маленьких пациентов.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта по улучшению оказания медицинской помощи детям в городскую клиническую больницу СМП им. Д. Я. Ваныкина закупили новый лор-комбайн. Теперь на нем будут работать лор-врачи в медицинском кабинете детской поликлиники. В поликлинике наблюдаются 11 тысяч детей из Привокзального и Советского районов Тулы.

Ирина Рублевская, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина

– Данное медицинское оборудование позволяет в небольшом кабинете осуществлять полный набор диагностических процедур. Врач на приеме сможет быстро и своевременно поставить ребенку диагноз при заболеваниях уха, горла и носа, в том числе провести те лечебные процедуры, которые предусмотрены для проведения их в детской поликлинике в кабинете лор-врача. Само слово «комбайн» говорит о том, что в нем собран целый набор медицинских инструментов, и все процедуры можно сделать в одном месте.


Вот так выглядит новый лор-комбайн.

Подобного лор-комбайна в поликлинике не было. И сейчас поликлинику оснастили этим современным оборудованием. Работа на лор-комбайне поможет врачу чувствовать себя более уверенно. Доктор будет обеспечен всеми необходимыми техническими средствами, а качество диагностики и лечения, соответственно, будет намного выше.


Лор-врач Дмитрий Раков обследует двухлетнюю Дашеньку.

На едином комплексе лор-оборудования врач сможет выполнять все диагностические исследования и при необходимости — операционные вмешательства. В поликлинике все лор-врачи умеют работать на лор-комбайне и знают все манипуляции. За одну смену специалист сможет принять 20-30 детей.

Дмитрий Раков, лор-врач:

– Лор-комбайн позволит проводить необходимую диагностику патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха с помощью эндоскопического осмотра, что раньше делалось в условиях стационара. С помощью этой установки можно удобно и без боли проводить практически все необходимые манипуляции, такие как: удаление серной пробки, промывание носовых ходов и придаточных пазух носа, распыление лекарств, промывание миндалин и т. д. Это удобно для врача, а для пациента безопасно и безболезненно.


На приеме — трехлетний Святослав. Врач осматривает ухо маленького пациента под микроскопом.

Главным отличием от обычного осмотра является возможность осмотреть лор-органы максимально точно и сразу поставить правильный диагноз.

По словам Ирины Рублевской, в планах поликлиники — приобретение современного оборудования по каждому медицинскому кабинету до 2024 года.

Сама поликлиника отремонтирована с учетом всех требований проекта «Бережливая поликлиника». Здесь есть открытая регистратура, игровое место для детей, уютная зона ожидания. В поликлинике продумано разделение потоков, для заболевших детей предусмотрен отдельный вход и осматривает их дежурный врач в специальном боксе.

Галерея
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 1
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 2
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 3
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 4
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 5
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 6
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 7
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 8
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 9
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 10
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 11
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 12
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 13
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 14
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 15
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 16
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 17
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 18
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 19
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 20
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 21
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 22
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 23
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 24
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 25
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 26
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 27
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 28
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 29
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 30
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 31
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 32
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 33
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 34
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 35
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 36
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 37
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 38
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 39
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 40
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 41
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 42
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 43
Лор-комбайн в поликлинике на ул. Мира, Фото: 44
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:59 +1
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ЛОР-комбайноборудованиелечениелор-органыдетская поликлиника
Люди
Ирина РублевскаяДмитрий Раков
Место
ТулаТульская городская клиническая больница имени Ваныкина

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