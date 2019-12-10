В электричке «Царицыно – Тула» на ходу задымился вагон

Кадр из видео.

Сегодня, 10 декабря, в 10.10 на станции Ясногорск локомотивная бригада электропоезда № 6953 «Царицыно – Тула» совершила незапланированную остановку из-за возникшего во втором вагоне задымления.

Как сообщает пресс-служба Тульского филиала МЖД, пассажиры перешли в соседние вагоны, на место были вызваны пожарные. В 10.32 задымление было ликвидировано.

После дополнительной проверки электричка проследовала дальше по своему маршруту. Задержка поезда составила 38 минут. Причина возникновения задымления устанавливается.

Видео происшествия разместили в группе «ВКонтакте» «Тула. Жесть»: