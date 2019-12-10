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В электричке «Царицыно – Тула» на ходу задымился вагон
Кадр из видео.

В электричке «Царицыно – Тула» на ходу задымился вагон

Электропоезд сделал вынужденную остановку в Ясногорске.

Сегодня, 10 декабря, в 10.10 на станции Ясногорск локомотивная бригада электропоезда № 6953 «Царицыно – Тула» совершила незапланированную остановку из-за возникшего во втором вагоне задымления.

Как сообщает пресс-служба Тульского филиала МЖД, пассажиры перешли в соседние вагоны, на место были вызваны пожарные. В 10.32 задымление было ликвидировано.

После дополнительной проверки электричка проследовала дальше по своему маршруту. Задержка поезда составила 38 минут. Причина возникновения задымления устанавливается.

Видео происшествия разместили в группе «ВКонтакте» «Тула. Жесть»:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:15 +6
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