В Тульской области разрабатывают программу модернизации здравоохранения

15 ноября в Тульской областной клинической больнице губернатор Алексей Дюмин провел совещание с медицинским сообществом региона.

Обсуждали разработку программы модернизации первичного звена здравоохранения области. В дискуссии приняли участие руководители медучреждений, врачи, фельдшера, общественники и жители, которые нацелены не только на критику работы поликлиник, но и готовы дать предложения по мерам для изменения ситуации.

- Чаще всего люди общаются к участковым терапевтам, фельдшерам фельдшерско-акушерского пункта. На этапе амбулаторно помощи многое сделано. Восстановлена сеть ФАПов, сейчас их в области 364. Проводится ремонт в учреждениях здравоохранения. На него в этом году выделено 600 млн. руб., из внебюджетных средств 180 млн. руб. направили на ремонт детских поликлиники. Внедрили «бережливые поликлиники» и электронные записи. Но пациенты по-прежнему невысоко оценивают качество первичного звена здравоохранения. И часто жалуются на отношение врачей и медперсонала, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор напомнил, что в конце октября на заседании Госсовета Президент России Владимир Путин поставил задачу – улучшить работу ФАПов и поликлиник на основе новых принципов и подходов. До 10 января каждый регион должен представить на федеральный уровень предложения по развитию первичного звена здравоохранения и разработать свою региональную программу.

- Новые подходы – это не только финансирование, хотя по национальному проекту «Здравоохранение» предусмотрены значительные средства, чтобы сделать медицину более доступной и качественной. Решение системных проблем, о которых говорят в своих обращениях граждане, требуют грамотного управленческого подхода исходя из интересов пациентов, - сказал Алексей Дюмин.

С интересов пациентов отдаленных сел и начали обсуждение. За три года в области построили 36 ФАПов, в том числе 10 модульных приобретены по поручению Алексея Дюмина за счет внебюджетных средств. В этом году 10 ФАПов будут установлены по нацпроекту «Здравоохранение».

С чем сталкиваются в своей работе фельдшеры, рассказала фельдшер Яна Пашкова. Она работает на ФАПе в пос. Сергиевское и медпункте в деревне Нижние Присады. Между медпунктами перемещается на «Ниве», которую получила по региональной программе.

- ФАП в Сергиевском отличный. Он новый, хорошо оборудован, там комфортно и пациентам, и мне. А вот медпункт в Нижних Присадах находится в ветхом домике. Даже оборудование туда приходится привозить с собой. Медпункту очень нужен капитальный ремонт.

Алексей Дюмин поставил задачу - за 2 года привести капитально отремонтировать 100 ФАПов:

- Если на ремонт пункта нужно 5-6 миллионов, то может быть есть смысл не ремонтировать, а поставить новый модульный ФАП? Для ремонта и строительства нужно использовать все возможности – и регионального бюджета, и социальных партнеров, и партии «Единая Россия», депутатов.

Алексей Алпатов, заведующий фельдшерским здравпунктом Щекинской ЦРБ, рассказал о том, как помогает в его работе телемедицинский комплекс:

- Есть график выезда на отдаленные пункты мобильного телекомплекса с видеоконференцсвязью. К установленному времени на ФАП приходят пациенты, а в больнице по видеосвязи их консультируют специалисты. Это очень удобно для пациентов, не нужно целый день тратить на поездку в больницу, чтобы получить консультацию врача. Прием пациентов я веду в медицинской информационной системе и могу записать пациента на прием к врачу, посмотреть результаты анализов.

По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, с помощью телекомплексов уже оказано свыше 3000 консультаций. Но пять муниципалитетов еще не имеют мобильных комплексов. Губернатор поручил закрыть эту проблему в 2020 году.

- А с обеспечением лекарствами у вас как? – уточнил Алексей Дюмин у Алексея Алпатова.

Оказалось, что все нормально, никаких перебоев нет.

О лекарственном обеспечении говорила и главный эндокринолог области Светлана Прилепа.

- В Тульской области увеличено финансирование лекарственного обеспечения. Но увеличилось и количество больных, которым оно требуется. Например, число диабетиков за 10 лет удвоилось. Так, к сожалению, происходит во всем мире. Сейчас у нас 67,5 тысяч туляков-диабетиков нуждаются в лекарствах. Чтобы пациенты вовремя получали лекарства, нужна более детальная выписка рецептов, информирование пациента о времени и месте, где есть нужный ему препарат.

Алексей Дюмин поручил детально отработать механизм лекарственного обеспечения и исключить сбои. И формировать персональную потребность в препаратах и быстро реагировать на изменения.

О работе электронной записи к врачу спросила тулячка Наталья Бонецкая:

- Если мне нужно попасть к узкому специалисту, сначала я должна прийти на прием к педиатру или терапевту. Записаться напрямую сама я не могу.

- Такая практика была раньше. Ни к чему хорошему она не привела. Если каждый пациент будет сам себе диагнозы ставить, начнется хаос. Терапевт грамотно направляет больных к узким специалистам. Такая маршрутизация пациентов прописана и в федеральных стандартах, - ответил губернатор.

Алексей Эр добавил, что самостоятельная запись к узким специалистам возможна, если пациент стоит на диспансерном учете.

О преимуществах «бережливой» поликлиники для пациентов и врачей рассказала главврач детской городской больницы Саида Акавова:

- Наша поликлиника на ул. Марата в Туле была первой «бережливой» в регионе. Мы создали также блок «Здоровое детство», где проводим профилактические мероприятия и вакцинацию. Организовали работу кабинета дежурного врача и фильт-бокс, где принимают больных без записи. Наш опыт используют другие медучреждения.

Губернатор напомнил, что недавно открылся новый корпус детской областной больницы. Второй начнёт принимать пациентов уже в январе.

Главврач Узловской ЦРБ Сергей Фёдоров участвовал в совещании по видеосвязи. Он поднял вопрос об обеспечении медучреждений новым оборудованием:

- Я работаю главврачом с января 2019 года. У нас отличный коллектив, профессиональные врачи и острая нехватка медоборудования. Отсюда – очереди на обследования и недовольство пациентов. Надо обновлять и увеличивать парк медоборудования.

По словам зампреда правительства Тульской области Оксаны Осташко, системная работа по обновлению медоборудования идет с 2018 года:

- Мы начали с детских поликлиник. За два года, 2018, 2019й, на 200 млн. руб. закуплено 128 единиц медоборудования. На 2020 год выделено еще 120 млн. руб. На закупку диагностического оборудования выделено 170 млн. руб. Сейчас главврачи составляют паспорта состояния медоборудования в своих учреждениях – чтобы подать заявки в региональную и федеральную программы модернизации здравоохранения.

Еще одна тема обсуждения - работа скорой помощи. С 1 января 2019 года все 25 подстанций скорой помощи объединены в единый Центр медицины катастроф, работает единая диспетчерская служба, организован полный контроль за работой всех бригад СМП. И все-таки, по словам губернатора, в его почте есть обращения туляков по поводу работы скорой.

- Сбои работы у нас случаются по независящим от нас причинам, - пояснила Ирина Морозова. Она работает в оперативном отделе Центра медицины катастроф. – Например, совсем недавно у нас застряла машина скорой в селе Рождествено Белевского района. Пришлось обращаться к сотрудникам МЧС. А машина ехала на вызов!

Коллега Ирины Сергей Рябиничев с Богородицкой подстанции СМП добавил:

- Есть удаленные населенные пункты, куда реально тяжело доехать в весенне-осеннюю распутицу и зимой, когда много снега. Летом проще, грунтовые дороги порой укатаны так, что гораздо ровнее асфальтовых. Нужна помощь и оперативное реагирование глав муниципалитетов, других служб, чтобы скорая могла проехать..

Губернатор поручил главам муниципалитетов обратить на это внимание, напомнив им, что практически муниципалитеты получили новую технику для уборки дорог.

О сердечно-сосудистых заболеваниях и борьбе с ними рассказала экс-главврач кардиодиспансера, ныне главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева:

- За каждым кардиологом закреплена определенная группа пациентов. Больные после инфаркта или операции по установке кардиостимуляторов стоят на диспансерном учете в кардиодиспансере, ведется регистр таких больных. Они сами приглашают пациентов на прием, следят за состоянием пациентов в динамике. И анализ показал, что такая работа в 2,5 раза снижает уровень смертности! Такая работа пока ведется в Туле. Этот опыт мы тиражируем на всю область через диагностический центр Тульской областной клинической больницы.

Губернатор предложил обсудить возможность снабжать пациентов, которых выписывают из кардиологии для долечивания домой, не рецептами, а необходимым набором медикаментов.

Наверное, самый больной вопрос сегодняшнего здравоохранения – кадровый. Сейчас в Тульской области в амбулаторной службе работает 2470 врачей, в том числе в 2019 году пришли работать 24 врача-терапевта. Укомплектованность медучреждений составляет 60% при коэффициенте совместительства 1,2.

Для привлечения медицинских кадров в Тульской области действует система социальных выплат, единовременных компенсаций и пособий молодым специалистам. Фельдшерам и врачам предоставляют служебные квартиры, а работающим на селе - служебные автомобили. Студентам и ординаторам, которые учатся по целевым направлениям, выплачивают дополнительные стипендии.

- Наша задача – создать конкурентные преимущества, чтобы к нам, в Тульскую область приезжали врачи. Это и жильё, и заработная плата, и условия работы, и дополнительные региональные преференции. Нужно поощрять и поддерживать врачей, которые достигают значимых результатов в своей работе, - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру здравоохранения продумать новые меры социальной поддержки медиков на региональном уровне.

- Важно понять запросы граждан и донастроить, а где-то и заново прописать механизмы взаимодействия, чтобы первичное звено работало эффективно. Планируя эту работу, важно учесть мнения и жителей, и медиков, - отметил Алексей Дюмин.

Для этого глава региона поручил провести в каждом муниципалитете встречи жителей с главами администраций и главврачами с привлечением ТОСов, старост, общественников и экспертов. Предложения жителей должны быть проанализированы и учтены при формировании региональной программы, которая должна быть представлена до 10 января.

Виктор Мельников, член Общественной палаты Тульской области, директор Тульской областной медицинской ассоциации, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области, поделился впечатлениями после встречи:

- Очень важно, что губернатор привлек для формирования будущей программы и специалистов, и руководителей, и общественность - чтобы программа отвечала интересам и пациентов, и медиков. Недаром он все время подчеркивал необходимость обратной связи на всех уровнях. Со стороны Общественной палаты мы подключим общественные советы на уровне муниципалитетов. Со своей стороны предложу минздраву учесть при проведении ремонтов ФАПов замену устаревшего медоборудования и мебели. Еще один интересный посыл губернатора – обеспечение больных после лечения в стационаре лекарствами. У меня предложение – обеспечение бесплатными лекарствами больных с артериальной гипертензией. Наподобие лекарственного обеспечения больных диабетов.