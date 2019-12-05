Как тульские парки украсили к Новому году: фоторепортаж

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Теперь атмосфера волшебства и зимней сказки стоит во всех городских парках!

К Новому году на территории Центрального парка установили консоли со звездами, гирлянды с ретро-лампами общей протяженностью около 3 км. Площадь Искусств традиционно украсили стильные подсвечники и арка.

Рябиновую аллею парка украшают 12 трехметровых «падающих звезд» и композиция «2020», а площадь большого круга — арки в виде ёлочных шаров и аэрофигуры «Деда Мороза» и «Снегурочки». В сквере «Мама и малыш» «поселилась» семья гномов.

На Центральной аллее установлены фигуры в виде подарков и ёлочных игрушек.

Фонтанная площадь парка украшена композицией из «падающих звезд» и семьей гномов. Здесь же расположился главный символ новогоднего праздника — традиционная наряженная ель высотой 10 метров. На главной сцене засияли светодиодные снежинки и гирлянды.

Продолжение новогоднего оформления можно встретить на Вересаевской аллее, где установлены светодиодные ёлки. Входную группу с улицы Первомайская украшает огромный ёлочный шар и светодиодные ели, на ротонде установлен светодиодный занавес. На входе в Центральный парк со стороны улицы Жаворонкова всех посетителей встречает панно со множеством звезд, а неподалеку в новом уютном сквере установлено большое световое сердце.

Территории Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского парков, Баташевского сада и парка «Патриот-Тула» украшают ёлки, композиции в виде больших ёлочных шаров, арки, декоративные панно и множество гирлянд.

Комсомольский парк:

Пролетарский парк:

Баташевский сад:

Парк «Патриот»:

Рогожинский парк:

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев:

- Продумывая концепцию праздничного оформление парков, мы стремились передать ощущение настоящего праздника, ожидания исполнения желаний, новых свершений и побед, теплых семейных встреч и подарков. Все новогодние световые элементы являются самостоятельными конструкциями и не несут нагрузку на зеленые насаждения.