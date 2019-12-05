ГИБДД о конфликте с автолюбителем-инвалидом: «Предъявлять полиции документы – обязанность водителя»

В ГИБДД по Тульской области обратили внимание автолюбителей на то, что предъявлять документы по требованию сотрудников госавтоинспекции — это не право, а обязанность каждого водителя. И эта обязанность закреплена в Правилах дорожного движения — п. 2.1.1. Напомним, что ПДД утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.

Административный регламент, на который ссылался гражданин Тимофеев, —

— документ ведомственный, утвержден приказом МВД. И этот документ в иерархии нормативно-правовых актов ниже, чем Правила дорожного движения.

- Так или иначе, водитель обязан предъявить документы по требованию сотрудников, — отметили в ГИБДД. — И если водитель не согласен с причиной или местом остановки или считает, что инспектор еще как-то нарушил его права, то он имеет полное право пожаловаться на сотрудника, обжаловать его действия в установленном законом порядке. Но предъявить документы все равно необходимо.

Напомним, 4 декабря в Центральном районном суде рассматривалось дело в отношении водителя-инвалида Сергея Тимофеева, который прославился после того, как опубликовал на YouTube видео своего конфликта с сотрудниками ДПС. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и оштрафовали на 700 рублей.