Президент «Арсенала» Гурам Аджоев хочет построить в Туле новый стадион

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Об этом менеджер рассказал в интервью изданию «РБ-Спорт».

По словам Гурама Захаровича, скоро на Центральном стадионе Тулы откроется манеж, а в следующем году планируется открыть второе тренировочное поле:

– Я хочу поблагодарить губернатора, потому что он вкладывает большие усилия, чтобы мы делали все, что мы делаем.

На вопрос об изменении основной спортивной арены канониров президент клуба ответил шуткой:

– Чуть-чуть опоздал губернатор. Если бы он был чуть пораньше, может быть, построили бы новый стадион.

Гурам Аджоев отметил, что желание построить новый стадион у руководства клуба есть, но детально этот вопрос пока не прорабатывался.

Напомним, стадиону «Арсенал» в этом году исполнилось 60 лет. Он дважды реконструировался – в 1998 и 2014 годах. Сейчас площадка вмещает около 20 тысяч зрителей.