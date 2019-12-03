Алексей Дюмин предложил увеличить региональный маткапитал

Со следующего года при рождении или усыновлении третьего ребёнка будут выплачивать 150 тысяч рублей.

Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу проект закона «О внесении изменений в статью 64 Закона Тульской области «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области».

Предлагается при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года выплачивать родителям областной материнский капитал – 150 тысяч рублей. Текущий размер регионального материнского капитала составляет 65919,70 рублей.

Принятие нового закона потребует дополнительных расходов. Необходимые средства учтены в проекте регионального бюджета, который будет принят в ближайшее время.