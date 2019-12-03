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В Ясногорском районе чиновник попался на мошенничестве с землёй

В Ясногорском районе чиновник попался на мошенничестве с землёй

Два уголовных дела возбуждены по результатам прокурорской проверки.

Прокуратура Ясногорского района провела проверку исполнения земельного законодательства. Выяснилось, что пять лет назад глава муниципального образования «Иваньковское» предоставил ложные сведения об объектах недвижимости на двух земельных участках, наличие которых позволяет купить землю по льготной цене.

Введя в заблуждение сотрудников местной администрации, чиновник оформил на подставное лицо сделку о купле-продаже двух земельных участков общей площадью 5000 квадратных метров. Сумма причинённого ущерба оценивается в 1,4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения». Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:38 +2
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