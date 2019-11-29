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Тульские пчеловоды получат дополнительные меры господдержки

Тульские пчеловоды получат дополнительные меры господдержки

Губернатор подписал соответствующий региональный закон.

Закон Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области пчеловодства на территории Тульской области и государственной поддержке пчеловодства в Тульской области» предусматривает компенсацию пчеловодам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части затрат на приобретение пчелиных семей и необходимого оборудования. Поддержка будет осуществляться в рамках региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Тульской области».

Закон определяет, что пчеловодческие хозяйства обязаны соблюдать ветеринарные правила и нормы, требования охраны окружающей среды. Установлено также, что сельхозтоваропроизводители могут предоставлять пчеловодам земельные участки для размещения пасек для опыления растений.

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