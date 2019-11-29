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В Тульской области грабитель покусал менеджера магазина и сбежал

В Тульской области грабитель покусал менеджера магазина и сбежал

Злоумышленника нашли по записи камер видеонаблюдения.

В Щекинском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Предметом преступного посягательства злоумышленника стали шесть пачек сливочного масла, которые он стащил из сетевого супермаркета.

Факт хищения увидел работник магазина и попытался остановить мужчину.

Злоумышленник укусил менеджера супермаркета и скрылся.

Используя записи камер видеонаблюдения и проводя другие оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД России по Щекинскому району выяснили личность подозреваемого. В дальнейшем полицейские получили сведения о его местонахождении. 34-летний неработающий мужчина обнаружен и задержан.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».

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