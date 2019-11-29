Фестиваль «Дикая Мята» объявляет «Черную пятницу»

Только в эти дни билеты на все три фестивальных дня можно будет купить всего за 3000 рублей. Либо при покупке двух билетов по специальной цене гостям фестиваля будет предложено выбрать подарок: место в фестивальном кемпинге или парковочное место на три дня.



«Дикая Мята» — мультикультурное пространство, объединяющее думающих и творческих людей. Фестиваль 2020 года уже объявил десять артистов, среди которых такие мэтры, как Гарик Сукачев, любимцы из Грузии «Мгзавреби», украинская группа Green Grey, герои альтернативного движения «Аффинаж» и «Дайте танк (!)», а также самые яркие молодые «фрэшеры» – Алена Швец, «Кис-Кис», «Папин Олимпос» и «Хадн дадн»!

Всего на фестивале ожидается 100 концертов на пяти сценах. Прошлогодний фестиваль собрал 58 000 человек.

«Дикая Мята – 2020» пройдет 19-21 июня в деревне Бунырево Тульской области.