Туляк сделал предложение любимой, выстроив сердце из автомобилей

Таким оригинальным способом парень признался девушке в своих чувствах.

9 ноября водители устроили флешмоб. Несколько десятков автомобилей выстроили фигуру сердца из автомобилей на парковке ТЦ «Макси».

Видео снял и выложил в соцсети очевидец Александр Кульков. Он отметил, что таким образом парень признался девушке в любви и сделал ей предложение.

Туляки нередко находят оригинальные способы выразить свои чувства. Так, 5 октября житель Тулы приехал встречать жену из роддома с друзьями на 15 внедорожниках.