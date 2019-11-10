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Туляк сделал предложение любимой, выстроив сердце из автомобилей

Туляк сделал предложение любимой, выстроив сердце из автомобилей

Таким оригинальным способом парень признался девушке в своих чувствах.

9 ноября водители устроили флешмоб. Несколько десятков автомобилей выстроили фигуру сердца из автомобилей на парковке ТЦ «Макси». 

Видео снял и выложил в соцсети очевидец Александр Кульков. Он отметил, что таким образом парень признался девушке в любви и сделал ей предложение.

Туляки нередко находят оригинальные способы выразить свои чувства. Так, 5 октября житель Тулы приехал встречать жену из роддома с друзьями на 15 внедорожниках.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:03 0
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