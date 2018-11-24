Туляк сделал предложение своей девушке на набережной. Фоторепортаж
Молодой человек устроил для своей любимой настоящее шоу!
Вечером 23 ноября на набережной произошло одно из самых романтичных событий. Молодой человек устроил для своей девушки настоящее шоу, а в финале сделал своей любимой предложение.
- Мне хотелось, чтобы предложение руки и сердца ей запомнилось. И потом, спустя много лет, мы могли бы показать эту романтическую историю нашим детям и внукам. Я очень рад, что мою идею поддержали друзья, они помогли сделать этот вечер незабываемым, — рассказал Myslo новоиспеченный жених.
Влюбленный молодой человек продумал все до мелочей. От дома девушку забрал белый лимузин и доставил на набережную. Там ее встретили танцоры, музыканты и вокалисты, исполнившие специально написанную по случаю песню.
Завершило необычное представление выступление театра огня.
После этого влюбленные зажгли огненное сердце, молодой человек опустился на одно колено и сделал своей любимой предложение.
Ни минуты не сомневаясь, девушка сказала «Да!»
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