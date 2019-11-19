В Туле на ул. Октябрьской официально открыли граффити Льва Толстого

19 ноября в Туле состоялось выездное совещание, в котором приняли участие министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анна Мамонова и первый заместитель гендиректора Фонда капремонта региона Кира Игнатчик.

В рамках мероприятия было официально открыто граффити, расположенное на ул. Октябрьской, 49. На фасаде дома изображен портрет Льва Толстого и его цитата «Сильные люди всегда просты». Над изображением работали самарские художники Оксана Гладкова, Семен Маверский и Никита Авсиевич.

Напомним, граффити нарисовано в рамках проекта «Портрет памяти», к которому присоединился Фонд капремонта Тульской области для формирования комфортной и красивой городской среды.

Обязательное условие — на доме проведен капитальный ремонт.

Олег Дючков отметил:

Олег Дючков - Сегодня у нас уникальное событие — мы впервые в Туле открываем арт-объект, граффити, нанесенное на стену многоквартирного дома. Этот проект родился по инициативе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта России. Мы с удовольствием на это откликнулись. В плотном взаимодействии с жителями, с администрацией МО город Тула появился этот замечательный портрет. Значение его не только в том, что он украсил стену конкретного дома, он украсил улицу, город. Более того, он привлекает внимание к той работе, которую мы проводим в ходе капитального ремонта МКД, ведь она не всегда видна. А такой объект позволяет обратить внимание, что сделано очень много. В частности, на доме № 49 мы выполнили полный комплекс работ: отремонтировали кровлю, внутридомовые инженерные системы. Хотелось бы особо отметить, что этот объект появился благодаря спонсорским средствам.

По словам Олега Ивановича, граффити согласовывали с жителями дома, ведь фасад является общедомовым имуществом.

- Мы рассчитываем, что этот проект продолжится. И по инициативе спонсоров, меценатов, жителей мы будем продолжать эту работу в Туле и в других городах области, — заключил Олег Дючков.

Анна Мамонова рассказала:

Анна Мамонова - Если мы говорим в целом о капитальном ремонте, то Тула у нас традиционно является лидером по выполнению программы в стране. В Туле есть положительный опыт, который на сегодняшний день транслирован в очень многих субъектах. В частности, это высокое качество, регулярное ежегодное выполнение планов. Идея проекта «Портрет памяти» появилась еще в 2018 году и стартовала с Самары. Мы проводим капитальный ремонт, в любом случае все граждане вовлекаются в процесс. Но хотелось бы придать больший положительный импульс этому событию. Как правило, капитальный ремонт сопровождается тем, что строители долго выполняют работы в доме и доставляют жителям неудобства. Самое главное, что этот проект позволяет не просто сделать капремонт, но и за дополнительные средства украсить дом. Минстрой России это поддержал.

По словам Анны Ивановны, вопрос, кого именно жители хотят видеть на своем фасаде, является довольно значимым. Так, в Сургуте на доме появился портрет летчиков, которые спасли пассажиров.

Старший по дому № 49 по ул. Октябрьской Сергей Николаевич Ветров рассказал, почему жильцы выбрали именно этот портрет.

Сергей Ветров - Всё очень просто. Мы организовали собрание, на котором были предложены несколько тематик. Например, впереди большой праздник — 75 лет Победы, думали об этом. Или первый космонавт страны Юрий Гагарин… Но остановились мы на портрете нашего графа Толстого. Ну никак без него нельзя! Мы все единодушно проголосовали за это. Честно скажу, художники всё сделали настолько грамотно, удачно, с душой.

Сергей Николаевич отметил, что после капитального ремонта в доме стало жить намного комфортнее.

Региональная программа капитального ремонта в Тульской области осуществляется с 2014 года и рассчитана до 2043 года. За пять лет отремонтировано 10113 конструктивных элементов в 4544 МКД. Затрачено 6,1 млрд рублей.

Краткосрочный план 2019 года предусматривает ремонт 1800 конструктивов в 840 домах. Согласно плану, будут выполняться работы по ремонту крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой приборов учета при наличии технической возможности.

Меры господдержки на оплату коммунальных услуг, в том числе и по капитальному ремонту, предусмотрены для наиболее незащищенных слоев населения.