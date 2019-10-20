В Туле на пятиэтажке появился огромный портрет Льва Толстого

Фото Фонда капитального ремонта Тульской области.

Граффити нарисовано на доме №49 по ул. Октябрьской.

В Туле на фасаде многоквартирного дома, расположенного на ул. Октябрьской, 49, появился огромный портрет Льва Толстого с его цитатой «Сильные люди всегда просты».

Граффити нарисовано в рамках проекта «Портрет памяти», к которому присоединился Фонд капремонта Тульской области.

Над граффити работали художники Оксана Гладкова, Семен Маверский и Никита Авсиевич. Получилось довольно круто!

Отметим, что дом ремонтируется в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в 2019 году.