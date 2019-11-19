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Модели агентства Linda блистали на подиуме Estet Fashion Week
Фото предоставлены модельным агентством Linda.

Модели агентства Linda блистали на подиуме Estet Fashion Week

На подиуме известные бренды представляли более 40 моделей агентства.

Тульские модели представили не только лауреатов фестиваля Fashion Style, но и известный российский бренд FUNNY SUNNY, а также новую коллекцию дизайнера Lina Tabu, которая стала победителем в номинации «Лучшая коллекция одежды». Режиссером показов стала президент фестиваля FASHION STYLE, директор модельного агентства Linda Алла Бурлина.

 11-18 ноября Москве  в 18-й раз прошла Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. В этом сезоне мероприятие проводилось восемь дней - Estet Fashion Week стала самой длинной неделей моды России.

Гостей модного марафона ждали яркие дизайнерские находки,  исследование современной моды от casual и уличной моды до этнического колорита, от шика и блеска  вечерней и свадебной моды до смелых авангардных решений.

Главной особенностью Estet Fashion Week являются показы на подиуме как коллекций дизайнерской одежды, так и ювелирных украшений, часов, а также аксессуаров.

Показы сопровождались концертной программа с участием звезд: Натальи Подольской, Оксаны Федоровой, Анастасии Спиридоновой, Эвелины Бледанс, Яны Кошкиной и других.

По итогам показов жюри, состоящее из экспертов моды, ювелирного искусства, медийных персон и представителей профильных СМИ, выбрало победителей в номинациях «Лучшая коллекция одежды», «Лучшая ювелирная коллекция», «Лучшая коллекция детской одежды».

Внимание! Открыт прием заявок на участие в VIII Всероссийском фестивале моды и красоты Fashion Style. Приглашаются дизайнеры одежды, бренды и бутики одежды, бренды и бутики детской одежды, театры моды, а также парикмахеры, визажисты, фотографы и видеографы.

Победители фестиваля получат возможность принять участие в финале Международного конкурса «Русский силуэт», а также продемонстрировать свои коллекции на главных подиумах России. Звоните 704-764.

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Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 1
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 2
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 3
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 4
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 5
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 6
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 7
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 8
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 9
Тульские модели на Эстет Фэшн Уик, Фото: 10
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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:30 0
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