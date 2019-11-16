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За год в Тульской области установили 151 светофор

За год в Тульской области установили 151 светофор

Работы ведутся по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены ремонтные работы на 62 объектах, общая протяженность которых свыше 198 км.

Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения. На ремонтируемых участках дорог установили 151 светофор, 3700 дорожных знаков и 47 искусственных дорожных неровностей.

В частности, по Новомедвенскому проезду в Туле были установлены 10 светофоров и 43 дорожных знака, нанесено 388 кв. м дорожной разметки, обустроено 958 метров пешеходного тротуара и смонтировано 2 искусственные дорожные неровности.

На Комсомольском шоссе в Новомосковске после проведения ремонта асфальтобетонного покрытия для обеспечения безопасности дорожного движения были установлены 103 дорожных знака. Обустроено более 700 м тротуара и пять автобусных остановок.

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