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В Тульской области появятся 11 фельдшерско-акушерских пунктов

В Тульской области появятся 11 фельдшерско-акушерских пунктов

Сейчас уже построено 5 ФАПов. Они начнут работать в феврале 2018 года.

В 2017 году запланировано строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов, из них 9 — с жилыми помещениями для медицинского работника, сообщила на еженедельном заседании в правительстве Тульской области региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.

В настоящее время построено 5 ФАПов: в селе Частое, поселке Сергиевском Большой Тулы, деревне Молчаново Левое Плавского района, станции Присады Киреевского района и Новомосковске.

Еще 6 запланированных ФАПов не возведены по вине подрядчика.

Глава региона Алексей Дюмин поручил включить подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков, а оставшиеся ФАПы ввести в эксплуатацию не позднее сентября 2018 года.

Также в Тульской области сейчас строятся 9 модульных ФАПов в Алексинском, Киреевском, Воловском, Одоевском, Чернском, Плавском районах и Большой Туле. Уже завершены работы по проектированию, обвязке фундамента и установке модульных каркасов. Строители монтируют перегородки и двери, подводят водо- и электроснабжения. Модульные ФАПы планируется ввести в эксплуатацию с 1 февраля 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:59 +2
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