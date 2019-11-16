Жителей Кимовска обеспечат питьевой водой

На данный момент работы по откачке воды завершены, определены место порыва и характер повреждения.

Пока на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, для кимовчан будет организовано обеспечение питьевой водой. Киоски-автоматы расположены по следующим адресам:

ул. Октябрьская напротив дома № 13 по ул. Горняцкая

ул. Бессолова у дома № 71а

ул. Коммунистическая у дома № 13

ул. Коммунистическая у дома № 20

ул. Коммунистическая напротив дома № 8

ул. Павлова у дома № 9

ул. Крылова у дома № 4

ул. Павлова у дома № 29/25

ул. Толстого напротив дома № 26а

ул. Бессолова у дома № 29

ул. Калинина напротив дома № 21 по ул. Октябрьская

ул. Мелихова между домами № 6 и № 8

ул. Драгушиной между домами № 3 и № 5

ул. Мичурина напротив входа в сквер «Центральный» с четной стороны

микрорайон «сельхозтехника» у дома № 1

Подвоз и раздача технической воды будет осуществляться автоцистерной по заявкам жителей. Восстановить подачу холодной воды в дома жителей планируют примерно в 19.00.