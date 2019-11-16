Жителей Кимовска обеспечат питьевой водой
На данный момент работы по откачке воды завершены, определены место порыва и характер повреждения.
Пока на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, для кимовчан будет организовано обеспечение питьевой водой. Киоски-автоматы расположены по следующим адресам:
- ул. Октябрьская напротив дома № 13 по ул. Горняцкая
- ул. Бессолова у дома № 71а
- ул. Коммунистическая у дома № 13
- ул. Коммунистическая у дома № 20
- ул. Коммунистическая напротив дома № 8
- ул. Павлова у дома № 9
- ул. Крылова у дома № 4
- ул. Павлова у дома № 29/25
- ул. Толстого напротив дома № 26а
- ул. Бессолова у дома № 29
- ул. Калинина напротив дома № 21 по ул. Октябрьская
- ул. Мелихова между домами № 6 и № 8
- ул. Драгушиной между домами № 3 и № 5
- ул. Мичурина напротив входа в сквер «Центральный» с четной стороны
- микрорайон «сельхозтехника» у дома № 1
Подвоз и раздача технической воды будет осуществляться автоцистерной по заявкам жителей. Восстановить подачу холодной воды в дома жителей планируют примерно в 19.00.
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