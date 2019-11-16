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Жителей Кимовска обеспечат питьевой водой

Жителей Кимовска обеспечат питьевой водой

На данный момент работы по откачке воды завершены, определены место порыва и характер повреждения.

Пока на месте аварии ведутся аварийно-восстановительные работы, для кимовчан будет организовано обеспечение питьевой водой. Киоски-автоматы расположены по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская напротив дома № 13 по ул. Горняцкая
  • ул. Бессолова у дома № 71а
  • ул. Коммунистическая у дома № 13
  • ул. Коммунистическая у дома № 20
  • ул. Коммунистическая напротив дома № 8
  • ул. Павлова у дома № 9
  • ул. Крылова у дома № 4
  • ул. Павлова у дома № 29/25
  • ул. Толстого напротив дома № 26а
  • ул. Бессолова у дома № 29
  • ул. Калинина напротив дома № 21 по ул. Октябрьская
  • ул. Мелихова между домами № 6 и № 8
  • ул. Драгушиной между домами № 3 и № 5
  • ул. Мичурина напротив входа в сквер «Центральный» с четной стороны
  • микрорайон «сельхозтехника» у дома № 1

Подвоз и раздача технической воды будет осуществляться автоцистерной по заявкам жителей. Восстановить подачу холодной воды в дома жителей планируют примерно в 19.00.

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