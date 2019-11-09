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Леонид Рошаль высоко оценил новый корпус Тульской детской областной больницы
Фото пресс-службы Тульского минздрава.

Леонид Рошаль высоко оценил новый корпус Тульской детской областной больницы

«Это высший мировой класс», – заявил доктор медицинских наук.

8 ноября президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль побывал в Тульской детской областной клинической больнице.

Леонид Михайлович встретился с ведущими врачами областных больниц, обсудил с ними вопросы развития здравоохранения, а также познакомился с работой нового палатно-боксированного корпуса детской областной больницы. Сопровождали гостя министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк и главный врач ТДОКБ Дмитрий Харитонов.

- Мы долго ждали этот корпус, — рассказал Алексей Эрк. — В 2014 году строительство было заморожено, и только в 2017 году при поддержке губернатора Алексея Дюмина работы возобновились. Этот корпус — настоящий подарок для всей медицинской общественности области.

Корпус для детей с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, оснащен новейшим рентгеновским, ультразвуковым и другим современным оборудованием. Здесь есть всё, что необходимо для лечения маленьких пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. Работают три инфекционных и одно реанимационное отделение. Всего 90 боксированных палат, рассчитанных на совместное пребывание матери и ребенка.

Леонид Рошаль пообщался с родителями маленьких пациентов и осмотрел реанимационное отделение. Врач отметил качество установленного оборудования и дал высокую оценку новому корпусу.

- То, что я здесь вижу — это высший мировой класс. И за то, что в Туле это есть — спасибо большое всем, кто осуществил проект. Это надо для детей, для области. И здесь не просто картинки красивые, здесь есть содержание. Думаю, очень много будет благодарных за то, что построили этот корпус, — цитирует Леонида Михайловича пресс-служба тульского минздрава.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:55 +2
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