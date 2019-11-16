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Погода в Туле 17 ноября: +4, сухо, облачно с прояснениями
Синоптики обещают южный ветер примерно 2 метра в секунду, давление 755 мм рт. ст.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится сухая погода, будет прохладно и малооблачно.
Температура воздуха по области ночью – 1 градус, утром до + 3 градусов, днем + 3 + 5 градусов.
Световой день составит 8 часов 27 минут с 8.00 до 16.27.
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