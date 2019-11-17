новости
новости
Регистрация
На восстановление водоснабжения в Кимовске ушло около четырех часов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На восстановление водоснабжения в Кимовске ушло около четырех часов

Ситуация находится на контроле местной администрации и МЧС.

По информации регионального МЧС, на устранение коммунальной аварии в Кимовске Тульской области ушло около четырех часов. По состоянию на 17.20 были завершены сварочные работы и началось заполнение системы водоснабжения.

Напомним, накануне днем в ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения Кимовске. Причиной коммунальной аварии стал порыв водовода диаметром 300 мм по ул. Некрасова. В зону отключения попали более 700 домов различной этажности.

Ситуация находится на контроле администрации города и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
нарушение водоснабженияотключение водыкоммунальная авария
Место
Тульская областьКимовск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульских школах прошли митинги, посвященные Дню памяти жертв ДТП
В Тульских школах прошли митинги, посвященные Дню памяти жертв ДТП
Погода в Туле 17 ноября: +4, сухо, облачно с прояснениями
Погода в Туле 17 ноября: +4, сухо, облачно с прояснениями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.