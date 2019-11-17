На восстановление водоснабжения в Кимовске ушло около четырех часов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По информации регионального МЧС, на устранение коммунальной аварии в Кимовске Тульской области ушло около четырех часов. По состоянию на 17.20 были завершены сварочные работы и началось заполнение системы водоснабжения.

Напомним, накануне днем в ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения Кимовске. Причиной коммунальной аварии стал порыв водовода диаметром 300 мм по ул. Некрасова. В зону отключения попали более 700 домов различной этажности.



Ситуация находится на контроле администрации города и Главного управления МЧС России по Тульской области.