Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На восстановление водоснабжения в Кимовске ушло около четырех часов
Ситуация находится на контроле местной администрации и МЧС.
По информации регионального МЧС, на устранение коммунальной аварии в Кимовске Тульской области ушло около четырех часов. По состоянию на 17.20 были завершены сварочные работы и началось заполнение системы водоснабжения.
Напомним, накануне днем в ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения Кимовске. Причиной коммунальной аварии стал порыв водовода диаметром 300 мм по ул. Некрасова. В зону отключения попали более 700 домов различной этажности.
Ситуация находится на контроле администрации города и Главного управления МЧС России по Тульской области.
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