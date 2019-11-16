новости
новости
Регистрация
В Выставочном зале пройдет арт-чаепитие с Александром Майоровым
Фото предоставлены Художественной студией Марины Логуновой.

В Выставочном зале пройдет арт-чаепитие с Александром Майоровым

17 ноября в 14.00 гости увидят новые работы художника и пообщаются с ним.

Встреча с живописцем — уникальная возможность открыто поделиться своими впечатлениями и задать вопросы признанному мастеру как о его собственном творчестве, так и о современном искусстве.

Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, оценил «неординарность живописных и сюжетных решений» работ Александра Майорова.

Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры, литературы и искусства отметил глубину творчества нашего земляка:

Владимир Толстой

Его работы узнаваемы, а это уже верный признак дарования. Они могут нравиться, а могут (вполне допустимо) активно не нравиться, поскольку слишком гротескны, вызывающе фантасмагоричны, словно продолжение снов, преследующих по ночам; или — взгляд в старое венецианское зеркало, искажающее изображение, где видишь не себя, или уж, по крайней мере, не вполне себя, а то, что заложено в глубоком подсознании.


Однако, по словам живописца, мнение земляков его волнует не меньше, чем суждения именитых и высокопоставленных персон.

 

Встреча пройдет в формате арт-чаепития 17 ноября в 14.00. Организатор мероприятия — Художественная студия Марины Логуновой. Рекомендуется прийти чуть раньше, чтобы успеть ознакомиться с экспозицией «Оазис Ностальгия».
 

Наша справка

Александр Ильич Майоров — почетный гражданин г. Тулы, заслуженный художник России, академик РАХ, профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Участник 130 московских, российских и международных выставок, более 30 — персональных. Его произведения находятся в музеях России, Испании и Болгарии, в галереях, корпоративных и частных собраниях разных стран.

Майоров — единственный российский живописец, представленный в музее «GaudiCenter» (Реус, Испания).

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:32 0
Другие статьи по темам
Событие
выставкаобщениебеседахудожниккартины
Люди
Александр Майоров
Место
ТулаВыставочный зал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Bad Boys Blue, La Bouhe, Марина Хлебникова и другие: в Туле выступят звезды дискотек 90-х
Bad Boys Blue, La Bouhe, Марина Хлебникова и другие: в Туле выступят звезды дискотек 90-х
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.