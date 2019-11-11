Тульский «ТНИТИ» после банкротства пустят с молотка

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«Тульский научно-исследовательский технологический институт», находящийся в стадии банкротства, будет продан. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Аукционные торги пройдут во вторник, 12 ноября, а до конца года в организации сократят 144 работников. Сейчас в «ТНИТИ» трудятся всего 40 человек, которые поддерживают работоспособность предприятия.

– Идут переговоры с потенциальным инвестором. До конца года он представит свое видение развития предприятия, – заявил Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее у «ТНИТИ» были трудности с выплатой заработной платы сотрудникам – руководитель предприятия израсходовал более 13 млн рублей на погашение долгов перед кредиторами и стал фигурантом уголовного дела.