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Гендиректор «ТНИТИ» отправится под суд за невыплату зарплаты сотрудникам

Гендиректор «ТНИТИ» отправится под суд за невыплату зарплаты сотрудникам

Следователи выяснили, что мужчина заплатил более 13 млн рублей кредиторам предприятия вместо того, чтобы выплатить задолженность по зарплате.

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт». Он обвинялся в невыплате работникам организации зарплаты свыше двух месяцев, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По версии следствия, с октября 2016 по апрель 2017 года обвиняемый при наличии задолженности по выплате заработной платы израсходовал денежные средства ОАО «ТНИТИ» в общей сумме более 13 миллионов рублей на иные цели — удовлетворение требований кредиторов предприятия.

- По уголовному делу был проделан большой объем работы, допрошены потерпевшие и свидетели, проведены обыски и выемки, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации.

Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, а также при содействии губернатора Тульской области, полностью возмещен ущерб, причиненный преступлением — погашена задолженность по заработной плате перед 36 потерпевшими, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:30 +2
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