В Тульской области из-за гриппа и ОРВИ частично приостановлена работа четырёх детсадов и школ
За неделю инфекционные заболевания подхватили более 4000 жителей региона.
В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку уже сделали 405 866 человек (27,5% населения). За неделю в регионе зарегистрирован 4061 случай ОРВИ – эта цифра на 53% ниже эпидпорога.
В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ и двух группах двух детских садов. Ситуацию контролируют специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.
Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25 и 37-30-77.
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