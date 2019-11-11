В Тульской области из-за гриппа и ОРВИ частично приостановлена работа четырёх детсадов и школ

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку уже сделали 405 866 человек (27,5% населения). За неделю в регионе зарегистрирован 4061 случай ОРВИ – эта цифра на 53% ниже эпидпорога.

В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ и двух группах двух детских садов. Ситуацию контролируют специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.