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В Алексинском районе инспекторы ГИМС оштрафовали трёх рыбаков
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Алексинском районе инспекторы ГИМС оштрафовали трёх рыбаков

Верхний участок Оки закрыт для маломерных судов. Нарушителям запрета придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

Сотрудники Алексинского инспекторского участка ГИМС сообщают, что на Верхнем участке реки Ока (от Калуги до Коломны) полностью сняты плавучие навигационные знаки, навигация для маломерных судов закрыта.

Выход на маломерных судах на реку в межнавигационный период является правонарушением и облагается штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

Любителям рыбной ловли на маломерных судах, вплоть до становления льда, разрешено плавать только по несудоходным рекам – Вашане, Упе, Крушме. В минувшие выходные сотрудники ГИМС патрулировали акваторию Оки. Три судоводителя привлечены к административной ответственности.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +3
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