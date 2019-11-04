На ул. Льва Толстого в Туле столкнулись три автомобиля

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Утром 4 ноября в Туле на пересечении улиц Льва Толстого и Буденного произошло ДТП с участием трех автомобилей: Mazda CX-7, Mercedes GLC-220 и Chevrolet Lacetti.

По словам участников автоаварии, ДТП спровоцировал Chevrolet, который, двигаясь по ул. Буденного, не пропустил Mazda, следовавшую по ул. Л. Толстого.

После столкновения Mazda отлетела в Mercedes, который затем врезался в водозаборную колонку.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что это не первая авария на указанном перекрестке за непродолжительный период. 27 сентября при аналогичных обстоятельствах здесь столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза», а 1 октября — ВАЗ-2114 и «Лада Гранта»,