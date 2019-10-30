Почему остановился ремонт Баташевского моста в Туле?
Рассказываем.
Напомним, Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским, был закрыт утром 18 июля 2019 года. Причиной стало то, что опорам сооружения понадобился срочный ремонт.
На первом этапе специалисты подрядной организации ООО «Виадук-М» провели подготовительные работы — обустроили две подъездные дороги и площадку для техники, восстановили бетонное основание двух ростверков.
На втором этапе специалисты собрали металлические конструкции, которые помогли восстановить несущую способность моста и возобновить по нему движение.
На совещании у губернатора в начале октября Дмитрий Миляев рассказывал о состоянии мостов в Туле:
- К 5 ноября мы выйдем на заключение контракта по реконструкции данного [Баташевского] моста, чтобы эксплуатировать его в полном объеме. Проект по реконструкции Демидовской плотины, разработанный в 2011 году, требует актуализации. Сейчас идут проектные работы по этому сооружению. В апреле 2020 года начнем реконструкцию плотины.
По Московскому путепроводу заложено финансирование на 2020 год – на разработку проекта ремонта и реконструкции.
Дмитрий Миляев напомнил, что в Туле 31 мостовое сооружение, половина их в предаварийном состоянии. Для обслуживания мостов и поддержания их в технически исправном состоянии создана специальная бригада на базе муниципального предприятия. С 1 ноября 2019 года она начнет работу.