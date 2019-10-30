новости
новости
Регистрация
Почему остановился ремонт Баташевского моста в Туле?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Почему остановился ремонт Баташевского моста в Туле?

Рассказываем.

Туляки обратились в редакцию Myslo с вопросом о ремонте Баташевского моста. В августе было открыто реверсивное движение для малогабаритного транспорта. Но в данный момент ремонтные работы остановлены.
 
Об этом Myslo рассказали в пресс-службе администрации Тулы.
 
– До середины ноября 2019 года на электронной торговой площадке rts-tender.ru будет размещен аукцион на право выполнения изыскательских и проектных работ по объекту: «Реконструкция Баташевского моста через реку Тулица».
 
По результатам определят подрядную организацию.
После выполнения проектно-изыскательских работ планируют провести ремонт Баташевского моста.
 
 

Напомним, Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским, был закрыт утром 18 июля 2019 года. Причиной стало то, что опорам сооружения понадобился срочный ремонт

На первом этапе специалисты подрядной организации ООО «Виадук-М» провели подготовительные работы — обустроили две подъездные дороги и площадку для техники, восстановили бетонное основание двух ростверков.

На втором этапе специалисты собрали металлические конструкции, которые помогли восстановить несущую способность моста и возобновить по нему движение.

На совещании у губернатора в начале октября Дмитрий Миляев рассказывал о состоянии мостов в Туле:

- К 5 ноября мы выйдем на заключение контракта по реконструкции данного [Баташевского] моста, чтобы эксплуатировать его в полном объеме. Проект по реконструкции Демидовской плотины, разработанный в 2011 году, требует актуализации. Сейчас идут проектные работы по этому сооружению. В апреле 2020 года начнем реконструкцию плотины.

По Московскому путепроводу заложено финансирование на 2020 год – на разработку проекта ремонта и реконструкции.  

Дмитрий Миляев напомнил, что в Туле 31 мостовое сооружение, половина их в предаварийном состоянии. Для обслуживания мостов и поддержания их в технически исправном состоянии создана специальная бригада на базе муниципального предприятия. С 1 ноября 2019 года она начнет работу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт Баташевского мостаремонт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что такое 4КUltra HD, сколько это стоит и что можно посмотреть уже сейчас?
Что такое 4КUltra HD, сколько это стоит и что можно посмотреть уже сейчас?
Главой администрации Тулы стал Дмитрий Миляев
Главой администрации Тулы стал Дмитрий Миляев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.