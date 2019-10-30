Почему остановился ремонт Баташевского моста в Туле?

Об этом Myslo рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

– До середины ноября 2019 года на электронной торговой площадке rts-tender.ru будет размещен аукцион на право выполнения изыскательских и проектных работ по объекту: «Реконструкция Баташевского моста через реку Тулица».

По результатам определят подрядную организацию.

После выполнения проектно-изыскательских работ планируют провести ремонт Баташевского моста.

Напомним, Баташевский мост, который соединяет Пролетарский район с Зареченским, был закрыт утром 18 июля 2019 года. Причиной стало то, что опорам сооружения понадобился срочный ремонт.

На первом этапе специалисты подрядной организации ООО «Виадук-М» провели подготовительные работы — обустроили две подъездные дороги и площадку для техники, восстановили бетонное основание двух ростверков.

На втором этапе специалисты собрали металлические конструкции, которые помогли восстановить несущую способность моста и возобновить по нему движение.

На совещании у губернатора в начале октября Дмитрий Миляев рассказывал о состоянии мостов в Туле:

- К 5 ноября мы выйдем на заключение контракта по реконструкции данного [Баташевского] моста, чтобы эксплуатировать его в полном объеме. Проект по реконструкции Демидовской плотины, разработанный в 2011 году, требует актуализации. Сейчас идут проектные работы по этому сооружению. В апреле 2020 года начнем реконструкцию плотины.