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В ночь на 19 августа в Туле откроют реверсивное движение по Баташевскому мосту
Фото пресс-службы администрации города.

В ночь на 19 августа в Туле откроют реверсивное движение по Баташевскому мосту

Движение будет разрешено только для малогабаритного транспорта.

В Туле по Баташевскому мосту откроют движение по одной полосе. Как сообщает пресс-служба городской администрации, реверсивное движение будет разрешено для малогабаритного транспорта с вечера 18 августа.

Движение транспортных потоков по мосту будут регулировать светофоры. Их установили специально на подъезде к участку с ограждениями. Проезжать автомобили смогут по одной полосе в оба направления. Вторая полоса закрыта для транспорта и пешеходов. Вдоль огражденного сетками и бетонными блоками участка обустроено дополнительное освещение.

Проезжать по Баташевскому мосту смогут только легковые автомобили и малогабаритные грузовики.

19 августа на мосту установят габаритные рамки. Они будут препятствовать проезду тяжелой техники высотой более трех метров.

Напомним, ремонт Баташевского моста начали в июле.
На первом этапе специалисты подрядной организации ООО «Виадук-М» провели подготовительные работы — обустроили две подъездные дороги и площадку для техники, восстановили бетонное основание двух ростверков.


На втором этапе специалисты собрали металлические конструкции, которые помогли восстановить несущую способность моста и возобновить по нему движение.

Движение будет реверсивным до окончания полного ремонта. Сейчас идет подготовка аукционной документации для создания проекта по реконструкции моста под новые нормы нагрузок.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:50 +2
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