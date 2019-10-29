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В Алексине владельцы кафе не рассчитались с уволенными работниками

В Алексине владельцы кафе не рассчитались с уволенными работниками

Руководители предприятия не заплатили бывшим сотрудникам почти 100 тысяч рублей.

В Алексине сотрудники местного отдела СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145-1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности».

По данным пресс-службы ведомства, с февраля по июль текущего года руководство ООО «Русская кухня» не выплатило трем работникам организации зарплату и расчет при увольнении на сумму более 97 тысяч рублей, хотя возможность рассчитаться с бывшими сотрудниками у владельцев кафе была.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Причиненный потерпевшим материальный ущерб возмещен. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:48 +3
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Место
Тульская областьАлексин

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