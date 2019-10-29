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Россияне перестанут подавать данные за электроэнергию

Россияне перестанут подавать данные за электроэнергию

Tele2 и «Ростелеком» протестировали новое IoT-решения для ЖКХ и получили положительное заключение «Мосэнергосбыта».

Новая система позволяет энергосбытовым компаниям собирать данные удаленно, а жителям с удобством рассчитываться за электричество. «Умное»
решение показало стопроцентный сбор замеров в разных режимах, нулевое количество отказов и сбоев сети. Тестовая сеть была развернута на частоте 800 МГц в Москве. В испытаниях использовались модемы российского производства со встроенными SIM-картами оператора.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

- В конце прошлого года мы начали тестирование со сферы ЖКХ и продолжили экспериментировать с новой технологией в городских условиях. Регулярность и успешность этих тестов доказывают, что «умные» решения охватывают все больше отраслей, становятся действительно доступными и массовыми.

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