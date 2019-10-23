Массовая гибель пчел в Тульской области: пасечникам возместят 20 млн рублей
В эту сумму также входит техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства в регионе.
22 октября губернатор Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Заявительница из Тулы отметила, что летом в ряде регионов массово погибли пчелы. Она поинтересовалась, какие меры приняло правительство Тульской области по поддержке отрасли пчеловодства, а также по предотвращению таких ситуаций.
Алексей Дюмин напомнил, что предоставляется выплата единовременной компенсации пчеловодам, у которых установлена гибель пчел в результате массового отравления.
Для предотвращения гибели пчел в каждом муниципальном образовании закреплен ответственный, который будет контролировать взаимодействие фермеров и пчеловодов.
Глава региона обратил внимание на то, что необходимо и самим пчеловодам выходить на прямой диалог с фермерами.
Директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства ТО Алексей Степин также отметил, что в преддверии следующих полевых работ пройдет ряд уставных совещаний с фермерами.
В целях развития отрасли пчеловодства с 2020 года министерство в рамках госпрограммы региона «Развитие сельского хозяйства Тульской области» планирует поддержать пчеловодов, возместив часть затрат на приобретение пчелосемей, техническое оснащение и перевооружение отрасли пчеловодства. На эти цели заложено порядка 20 млн рублей.
Кроме того, в Тульскую областную Думу внесен законопроект о государственном регулировании и государственной поддержке отрасли пчеловодства.
Уже до конца этого года будет приобретено оборудование, которое поможет выявлению причин гибели пчел.
Массовая гибель пчел в Тульской области началась в июне 2019 года. Подробнее об этом читайте в нашем специальном сюжете здесь.