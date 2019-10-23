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Падавший на дом и газовую трубу столб на ул. Пролетарской в Туле выпрямили
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Падавший на дом и газовую трубу столб на ул. Пролетарской в Туле выпрямили

Работы проводились минувшей ночью.

Ранее мы сообщали о том, что на ул. Пролетарской в Туле накренился бетонный столб. При падении он мог задеть жилой дом и газовую трубу.
 
После жалобы жителей, на место происшествия прибыла Городская служба спасения, а через некоторое время и ремонтная бригада. Последняя и устранила угрозу — сейчас столб наконец-то занял свое нормальное положение.
 
Напомним, по словам местных жителей, в таком состоянии столб находится целые сутки — после того, как 21 октября в него врезался автомобиль.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:50 +4
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