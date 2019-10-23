Падавший на дом и газовую трубу столб на ул. Пролетарской в Туле выпрямили

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Ранее мы сообщали о том, что на ул. Пролетарской в Туле накренился бетонный столб. При падении он мог задеть жилой дом и газовую трубу.

После жалобы жителей, на место происшествия прибыла Городская служба спасения, а через некоторое время и ремонтная бригада. Последняя и устранила угрозу — сейчас столб наконец-то занял свое нормальное положение.