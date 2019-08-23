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В сентябре тульские пчеловоды получат компенсации за массовую гибель пчёл

В сентябре тульские пчеловоды получат компенсации за массовую гибель пчёл

Какие еще меры поддержки отрасли планируют в тульском правительстве?

В связи с массовой гибелью пчел летом 2019 года правительством Тульской области принят ряд решений, направленных на восстановление потенциала отрасли пчеловодства и ее развитие, а также недопущение подобных ситуаций в будущем:

  1. Произвести компенсацию гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, стоимости пчелиных семей, погибших в результате массового отравления. В настоящее время ведется подготовка необходимых нормативно-правовых актов. Начало выплат запланировано на сентябрь 2019 года.
  2. Ввести меры государственной поддержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток, техническое оснащение пчеловодческих хозяйств. Меры поддержки вводятся с 2020 года.
  3. Принятие Закона Тульской области о пчеловодстве. Принятие закона планируется в 2019 году.
  4. Планируется определить в каждом муниципальном районе ответственных за организацию взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и пчеловодческими хозяйствами.
  5. Стимулирование процесса паспортизации пасек и перехода крупных пчеловодческих хозяйств в разряд фермерских хозяйств.
  6. Развитие кооперации в отрасли пчеловодства.
Сюжет: Массовая гибель пчел в Тульской области
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