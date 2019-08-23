В сентябре тульские пчеловоды получат компенсации за массовую гибель пчёл

В связи с массовой гибелью пчел летом 2019 года правительством Тульской области принят ряд решений, направленных на восстановление потенциала отрасли пчеловодства и ее развитие, а также недопущение подобных ситуаций в будущем:

Произвести компенсацию гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, стоимости пчелиных семей, погибших в результате массового отравления. В настоящее время ведется подготовка необходимых нормативно-правовых актов. Начало выплат запланировано на сентябрь 2019 года. Ввести меры государственной поддержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток, техническое оснащение пчеловодческих хозяйств. Меры поддержки вводятся с 2020 года. Принятие Закона Тульской области о пчеловодстве. Принятие закона планируется в 2019 году. Планируется определить в каждом муниципальном районе ответственных за организацию взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и пчеловодческими хозяйствами. Стимулирование процесса паспортизации пасек и перехода крупных пчеловодческих хозяйств в разряд фермерских хозяйств. Развитие кооперации в отрасли пчеловодства.