В сентябре тульские пчеловоды получат компенсации за массовую гибель пчёл
Какие еще меры поддержки отрасли планируют в тульском правительстве?
В связи с массовой гибелью пчел летом 2019 года правительством Тульской области принят ряд решений, направленных на восстановление потенциала отрасли пчеловодства и ее развитие, а также недопущение подобных ситуаций в будущем:
- Произвести компенсацию гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, стоимости пчелиных семей, погибших в результате массового отравления. В настоящее время ведется подготовка необходимых нормативно-правовых актов. Начало выплат запланировано на сентябрь 2019 года.
- Ввести меры государственной поддержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток, техническое оснащение пчеловодческих хозяйств. Меры поддержки вводятся с 2020 года.
- Принятие Закона Тульской области о пчеловодстве. Принятие закона планируется в 2019 году.
- Планируется определить в каждом муниципальном районе ответственных за организацию взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и пчеловодческими хозяйствами.
- Стимулирование процесса паспортизации пасек и перехода крупных пчеловодческих хозяйств в разряд фермерских хозяйств.
- Развитие кооперации в отрасли пчеловодства.
30 июля, в 13:32, 55 4289 3
25 июля, в 15:00, 92 6218 10
14 июля, в 10:08, 94 7079 5
11 июля, в 19:30, 26 3003 5
Другие статьи по темам
Место