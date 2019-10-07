Прокуратура назвала виновников массовой гибели пчёл в Тульской области
Органы прокуратуры провели проверку.
В связи с массовой гибелью пчел на территории региона органами прокуратуры области проведены проверки соблюдения сельхозпроизводителями законодательства при применении пестицидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Установлено, что в нарушение требований закона сельхозпроизводители не оповещали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием применяемого ядохимиката, места, времени, способа проведения обработки, указания времени изоляции пчел.
К проведению работ привлекались лица, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами.
На границах обрабатываемых площадей не были выставлены знаки безопасности, содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.
Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены:
- Алексинским межрайонным прокурором в обществе с ограниченной ответственностью «Тесницкое»,
- прокурором Воловского района в обществах с ограниченной ответственностью «Воловосельхозтехника» и «Красное знамя»,
- Богородицкой межрайонной прокуратурой в обществе с ограниченной ответственностью «Курск АгроАктив»,
- прокурором Каменского района в обществе с ограниченной ответственностью «Молчановское»,
- Тульским природоохранным прокурором в обществе с ограниченной ответственностью «Победитель» (Киреевский район).
По всем фактам нарушения законодательства в адрес руководителей указанных предприятий прокурорами внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений.