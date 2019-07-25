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В Тульской области снова погибло больше миллиона пчел
Фото Myslo.

В Тульской области снова погибло больше миллиона пчел

У нескольких пасечников из села Царево в общей сложности погибло 60 пчелосемей.

В редакцию Myslo обратились пчеловоды из села Царево Щёкинского района. Проблема, которая в этом году актуальна не только для многих пчеловодов Тульской области, но и всей России, добралась и до них – у пасечников массово погибли пчелы. Экологическую катастрофу они заметили 23 июля. А накануне, по их словам, одно из сельскохозяйственных предприятий обрабатывало пестицидами поля с рапсом.

– У меня погибло шесть пчелосемей, — рассказал корреспонденту Myslo Владимир Георгиевич Ланцов. — И пчелы продолжают гибнуть! Свои убытки я оцениваю в сумму не менее 85 тысяч рублей.

У Сергея Чепурнова ситуация еще хуже — у него погибла 21 пчелосемья. Это примерно полтора миллиона пчел!

– 23 июля поздно вечером у меня начала «гудеть» трава. Думаю: что такое случилось? Смотрю, а там столько пчел лежит! Взлететь не могут, корчатся на земле. Из ульев просто кубарем выкатывались… Первый раз у меня такое! — рассказал Сергей.

Довольно-таки жуткая картина:

Сергей рассказывает, что пчелы продолжат умирать. На данный момент его убытки составляют примерно 180 тысяч рублей.

Это не единственные пострадавшие пасечники в селе Царево, в общей сложности потеряно уже 60 пчелосемей. Пчеловоды обратились в полицию и в комитет по ветеринарии. Специалисты взяли необходимые анализы. Также известно, что в правоохранительные органы написали заявление и пасечники из села Пирогово – у них аналогичная ситуация.

 

По данным Ассоциации пчеловодов России, ущерб от массовой гибели пчел в ряде регионов страны может составить больше триллиона рублей.

Эта проблема остро стоит и в Тульской области – в 13 районах зафиксирована подобная ситуация. Подробнее об этом можно прочитать в нашем сюжете здесь.

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Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 1
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 2
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 3
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 4
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 5
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 6
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 7
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 8
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 9
Гибель пчел в Щекинском районе, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +6
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