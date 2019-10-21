В Гостеевке Lexus сбил ребенка: жители винят в этом нерешенный транспортный вопрос

Фото с места ДТП от 20.10.19 г., предоставлено жителями Гостеевки.

Жители уверены, если бы не было сквозного проезда через их деревню, ДТП не случилось бы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 20 октября, в 11.20 в Туле в деревне Гостеевка напротив дома № 36-а.

32-летний водитель Lexus RX200 сбил перебегавшего дорогу 6-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в больницу им. Ваныкина.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией.

Как рассказали жители деревни, водитель — не из местных. Они считают, что если бы вовремя был решен вопрос с организацией дорожного движения, то и аварии не случилось бы. Но победить ситуацию не так-то просто.

Напомним, ранее Myslo уже писал о проблеме Гостеевки. Деревня расположена между двумя крупными дорогами: Новомосковским шоссе и ул. Рязанской, и для многих автомобилистов было большим соблазном срезать путь или объехать пробку, проехав через деревню. Желающих было настолько много, что на улице собиралась пробка из легковых, грузовых и даже фур.



Так выглядела дорога в Гостеевке, когда водители распробовали удобный объезд.

При этом деревня никак не обустроена для такого потока транспорта. Дорога там грунтовая, никакого тротуара нет. Пешеходам просто некуда деться от проезжающих мимо машин. А поскольку детская площадка в деревне маленькая, ребятня гуляет прямо на той же дороге, по которой едет транспорт.

Чтобы исправить эту ситуацию, жители обращались в администрацию города с различными предложениями, но на каждую просьбу получали отказ. Что самое интересное, встречных предложений от властей для выхода из тупиковой ситуации они также не видели.

Предложение № 1 — установить шлагбаумы

Об этом предложении Myslo подробно писал в предыдущей публикации. В 2016 году дороги в Гостеевке с разрешения властей были перекрыты шлагбаумами, но впоследствии оказалось, что делать так нельзя, поскольку это дороги общего пользования, а значит и ездить по ним могут все, а не только жители Гостеевки. Шлагбаумы, установленные по всей деревне, судом были признаны незаконными и подлежащими демонтажу.

Предложение № 2 — отремонтировать дорогу

Жители весной 2018 года обращались в администрацию Тулы с просьбой отремонтировать дорогу и обустроить тротуар на ул. Центральной. Но на это получили лишь информацию о том, что в планах на 2018−2019 годы эта улица не значится. Когда же она появится в этих планах, тоже не понятно: «данный вопрос будет рассмотрен администрацией города Тулы в перспективном планировании работ на последующие годы».

Но соблюдая традиции, чиновники не забыли в ответе напомнить, что деревня Гостеевка вообще-то властями не забыта: в 2017 году на отсыпку дорог в ней было направлено 230 тонн асфальтогранулята.

Предложение № 3 — снизить транспортные потоки

Что же касается снижения транспортных потоков, то заместитель начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства — начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания Дмитрий Ярцев сообщил следующее:

«В настоящее время администрацией Тулы детально рассматривается вопрос демонтажа дорожного знака 6.10.1 „Указатель направлений“ с указанием деревни Гостеевка на ул. Рязанской».

Знак демонтировали, но спрятать деревню от автомобилистов все равно не вышло — навигатору-то все равно, есть указатель или нет, если имеется свободная для проезда дорога.

Предложение № 4 — установить знаки «Движение запрещено»

Жители просили власти города полностью закрыть проезд через деревню. Но сделать это нереально. Как пояснил жителям заместитель главы администрации — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству (УТиДХ) Алексей Крыгин,

«улично-дорожная сеть в Гостеевке является частью транспортной инфраструктуры города. Изъятие проезжей части в деревне из улично-дорожной сети города невозможно».

Крыгин же все в том же 2018 году сообщал, что установка дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» невозможно, потому что это ущемит права остальных автомобилистов Тулы.

Предложение № 5 — установить знаки «Тупик»

Жители попросили установить знак «Тупик». Но и это предложение оказалось неприменимо на практике — федеральный закон «О безопасности дорожного движения» не позволяет это сделать.

Предложение № 6 — «лежачие полицейские»

И обустроить искусственные неровности в деревне тоже нельзя:

«В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605−2006*искусственные дорожные неровности (ИДН) устанавливают перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями и другими объектами массовой концентрации пешеходов. Также ИДН устанавливают перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости до 40 км/ч и менее. На участке улично-дорожной сети в зоне частной застройки, указанной в обращении, в непосредственной близости на примыкании к проезжей части отсутствуют детско-юношеские заведения. Ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее не предусмотрено. Таким образом, обустройство ИДН и соответствующих дорожных знаков на вышеуказанном участке не будет соответствовать требованиям нормативной документации», — пояснил на очередное обращение первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

*ГОСТ Р 52605−2006 «Технические средства организации дорожного движения» Искусственные неровности. Общие технические требования

Предложение № 7 — объездная дорога

Елена Черненко, жительница Гостеевки - Уже несколько лет нам обещают сделать дорогу, но делают только заплаточный и частичный ремонт. У нас практически в каждом доме по двое детей, деваться им некуда — детская площадка очень маленькая, места для новой площадки у администрации нет, всё распродано. И мы вынуждены гулять с детьми на проезжей части. В деревне нет ни дорожных знаков, ограничивающих скорость движения, ни лежачих полицейских. О пешеходных дорожках мы даже не мечтаем, зимой с детьми и колясками вынуждены лезть в сугробы, чтоб разойтись с машинами на проезжей части! Мы хотим уберечь наших детей, от ДТП никто не застрахован, поэтому мы просим объездную дорогу, которая не будет проходить через деревню! Был случай, что сбили жителя деревни и скрылись с места происшествия. Теперь сбили и травмировали 6-летнего ребёнка, что ещё должно случиться, чтобы нас услышали и пошли нам навстречу?!

Объездная дорога есть в плане, но когда ее построят — неизвестно. Сумма на строительство исчисляется сотнями миллионов, а значит, руки до нее дойдут нескоро.

Предложение № 8 — установить знаки «Жилая зона»

«Дорожный знак „Жилая зона“ распространяет свое действие на земельные участки, которые не являются территорией общего пользования. Исходя из этого установка дорожного знака 5.21 „Жилая зона“ на ул. Центральная в д. Гостеевка будет противоречить требованиям нормативной документации в области обеспечения безопасности дорожно движения», — ответил Владислав Галкин.

Предложение № 9 — сохранить некоторые шлагбаумы

Отчаявшись решить проблему, жители еще раз попытались узаконить шлагбаумы. На этот раз на ул. Центральная. И тут улыбнулось счастье: глава теруправления по Центральному округу Александр Корнеичев сообщил, что против установки шлагбаума не возражает. Условие одно: стопроцентная солидарность всех собственников домов деревни Гостеевка плюс сохранение свободного доступа к землям общего пользования.

1 сентября 2019 года провели собрание, на котором большинство жителей согласилось перекрыть проезд от ул. Центральной до ул. Рязанской с установкой знаков «Тупик» со стороны заездов от Новомосковского шоссе и ул. Рязанской.

4 сентября УТСиДХ установило в деревне знак «Тупик» (почему нельзя было санкционировать установку этого знака ранее — непонятно).

Но уже 15 октября стало известно, что в связи с многочисленными обращениями гостеевцев актив жителей разработал еще один, новый вариант схемы организации автомобильного движения по населенному пункту с выездом на ул. Рязанскую.

«В настоящее время председателем территориального общественного самоуправления (ТОС) ведется работа по согласованию указанной схемы с жителями и заинтересованными лицами. Данную работу планируется завершить до 31 октября 2019 года», — сообщил жителям Александр Корнеичев.

Пока же проблема не решена, создаются условия для небезопасного движения и автомобилей, и пешеходов.

Но на самом деле проблема Гостеевки еще сложнее. Несмотря на большое количество предложений по решению вопроса, у жителей нет единого мнения, что именно они хотят сделать, чтобы транспортная проблема была устранена.

После первой публикации, инициаторами которой выступила одна группа жителей, в редакцию обратилась другая, якобы, информация на Myslo была искажена, и на самом деле дела обстоят не совсем так. Но понять как же именно эти дела обстоят, практически невозможно.

Одни жильцы хотят закрыть именно свою улицу шлагбаумами. Вторые согласны на «лежачих полицейских» и дорожные знаки. Третьи считают, что объездная дорога или ремонт существующих улиц решит проблему. Четвертые уже устали от постоянных обсуждений и готовы на любое решение, которые укладывает в рамки закона.

Жители оказались в тупике. И выход из него пока очень туманен.