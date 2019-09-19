Губернатор поздравил работников и ветеранов оборонной промышленности с Днем оружейника

День оружейника – один из главных профессиональных праздников.

Губернатор Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с Днем оружейника! В Тульской области это один из главных профессиональных праздников.

Наш край во все времена был и остается родиной легендарных мастеров, талантливых инженеров и конструкторов. Тульская земля богата династиями оружейников, многие поколения которых посвятили себя укреплению обороноспособности Отечества.

Заложенные ими трудовые традиции продолжают жить на наших оборонных предприятиях, где сегодня работают более 35 тысяч человек.

Вы разрабатываете и выпускаете передовые, не имеющие зарубежных аналогов средства вооружения. Помогаете нашей армии оставаться одной из самых боеспособных и хорошо оснащенных в мире. Ваша продукция позволяет России одерживать важнейшие победы в борьбе с терроризмом и надежно защищать свои рубежи.

Благодарю всех, кто вносит вклад в эту непростую и очень важную работу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!

кстати

19 сентября в Туле будут введены следующие ограничения движения:

запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 6.00 до 12.00 в Оружейном переулке на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской;

с 6.00 до 16.00 по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневская.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 16.00 по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.