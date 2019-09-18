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«Умоляю, стою на коленях, моя доченька умирает»: мошенники воруют фото ваших детей в Инстаграме

«Умоляю, стою на коленях, моя доченька умирает»: мошенники воруют фото ваших детей в Инстаграме

Взломав аккаунт, аферисты выложат в вашу ленту фото вашего же ребенка, но уже с просьбой о сборе средств и страшной историей.

Преступники придумали новый вид мошенничества, на который «покупаются» даже продвинутые пользователи соцсетей.

«Умоляю, стою на коленях, срочно помогите! Мою дочь сбила машина на пешеходном переходе... Малышка лежит в реанимации. Раздроблен череп, повреждение головного мозга. Ей срочно нужна дорогостоящая операция, имплант в череп. Без денег она не выживет....», – редкий человек, увидев подобный пост в аккаунте хорошо знакомого вам человека равнодушно пролистает ленту.

Тем более, что в посте добавлена фотография малыша, того самого, которого инстамама выкладывает по несколько раз в день. А в следующем посте еще и выложена медицинская справка. Первая реакция пользователей: шок, желание помочь. Знакомый не может врать, да и придумывать такое о своем ребенке никто не станет.

На этом и играют мошенники. Новая схема проста, и, кажется, подсказана самими мамами-блогерами в Instagram.

Преступники взламывают аккаунт жертвы, в нем же выкладывают душещипательный пост со срочным сбором денег. Для убедительности добавляют недавнее фото ребенка с этой же взломанной странички.

Выглядит это все примерно так (контактные данные и фото скрыты из этических соображений):

В предыдущем посте они публикуют также справку, якобы от департамента здравоохранения с печатью и подписью. Выглядит убедительно! Работает мгновенно: даже те, кто настороженно относится к публикациям о сборе помощи в СМИ и соцсетях, тут же бросаются перечислять деньги. Такими вещами ведь не шутят!

Люди верят описанному ужасу, потому что срабатывает эффект неожиданности.

Только спустя некоторые время начинаешь разбираться: годовалый ребенок вряд ли пошел бы один через дорогу, справки о необходимом лечении обычно выдает больница, а не департамент, и в документе всегда указываются персональные данные ребенка, а здесь – пустота.

Неприятность в этом случае еще и в том, что даже если владелец странички знает о взломе, сделать он ничего не может. Пароль изменен, аккаунт захвачен. Чтобы его восстановить, нужно обращаться в техподдержку Instagram. Это долго, а иногда и вообще не приводит к желаемому результату.

Как не попасться?

В первую очередь, остановиться и подумать. 15 минут в этом случае мало что решат, но многое расставят по полочкам в вашей голове. Подумайте логически, могло ли такое произойти.

По возможности свяжитесь с человеком, который якобы попал в беду. Если номера телефона нет под рукой – зайдите в другие соцсети. Если там никакой информации о беде нет, вывод напрашивается сам собой.

Пожалуйтесь на публикацию и страницу, если уверены, что сбор средств объявили мошенники, техподдержка заблокирует аккаунт, и обманутых будет меньше.

И самое важное правило: несколько раз подумайте прежде чем заполнять ленту фотографиями ваших детей.

Читать такое сообщение о собственном ребенке жутко. Мошенники наживаются на самом дорогом, у них нет правил приличия, этики и морали, помните об этом!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:03 +7
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