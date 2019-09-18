Родителям умершей после визита к стоматологу девушки выплатят по 550 тысяч рублей

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Плавский районный суд частично удовлетворил иск родителей 19-летней Анастасии Сапроновой к Плавской центральной районной больнице им. С. С. Гагарина.

Об этой истории мы писали здесь. Девушка пришла к стоматологу, чтобы залечить зуб. После применения обезболивающего у Насти начался анфилактический шок. Девушка провела всю ночь в реанимации и на следующий день скончалась.

Врачи уверены, что смерть Анастасии Сапроновой – трагическая случайность, а вот судмедэкспертиза установила, что ошибки в лечении были допущены именно на первоначальном этапе – неправильно был поставлен диагноз и «имели место недостатки оказания медицинской помощи в виде неправильной диагностики и лечения анафилактического шока». В этой истории ещё разбираются следователи.

Родители девушки подали иск о возмещении вреда в связи с оказанием их дочери ненадлежащей медицинской помощи. Согласно решению Плавского районного суда, с больницы в пользу каждого из них будет взыскано по 550 тысяч рублей и судебные расходы в размере 30 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.