Где в Туле отключат свет 19 сентября
«Тулгорэлектросети» проведут в областной столице плановые работы.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46, 31,
- ул. Гагарина, 27, 31, 29,
- мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,
- 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
- 5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,
- 7-й Солнечный пр-д, 17,
- ул. Новомосковская, 11-а, 13-а, 15-а, 15, 21,
- ул. Макаренко, 7,
- п. Южный, ул. Автомобилистов, 2 ,4, 6, 7-а,
- п. Трудовой, ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Володарского, 1-22,
- ул. Мичурина, 1-17,
- ул. Чапаева, 1-12,
- кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 20,
- ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
- ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
- п. Восточный, 27-57,
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- ул. Овражная, 71-95,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162 (чётн.),
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2.
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