новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 19 сентября

Где в Туле отключат свет 19 сентября

«Тулгорэлектросети» проведут в областной столице плановые работы.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46, 31,
  • ул. Гагарина, 27, 31, 29,
  • мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-д, 22, 8, 12, 18,
  • 4-й Солнечный пр-д, 4, 5,
  • 5-й Солнечный пр-д, 9, 11, 6,
  • 7-й Солнечный пр-д, 17,
  • ул. Новомосковская, 11-а, 13-а, 15-а, 15, 21,
  • ул. Макаренко, 7,
  • п. Южный, ул. Автомобилистов, 2 ,4, 6, 7-а,
  • п. Трудовой, ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Володарского, 1-22,
  • ул. Мичурина, 1-17,
  • ул. Чапаева, 1-12,
  • кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 20,
  • ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.),
  • п. Восточный, 27-57,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 71-95,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162 (чётн.),
  • ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Родителям умершей после визита к стоматологу девушки выплатят по 550 тысяч рублей
Родителям умершей после визита к стоматологу девушки выплатят по 550 тысяч рублей
Банк России приглашает тульские школы на онлайн-уроки
Банк России приглашает тульские школы на онлайн-уроки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.