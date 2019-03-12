Смерть девушки после визита к стоматологу: кто виновен в трагедии?

Этот вопрос себе уже семь месяцев задает мама погибшей 19-летней Анастасии Сапроновой.

Смерть Насти, пациентки стоматологического кабинета Плавской ЦРБ, шокировала Тульскую область. Девушка умерла 9 августа 2018 года . Тогда следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Но процессуальное решение пока не принято.

Девушка не первый раз была на приеме у стоматолога. Но в тот день всё пошло не так. О том, что случилось, Myslo рассказала Наталья Сапронова, мама Насти:

Наталья Сапронова – Мы накануне приехали из Ейска. Еще в отпуске у Насти разболелся зуб. Сразу по приезду мы с ней пошли к врачу. Был конец смены, в коридорах почти никого. Мне было хорошо слышно, что происходит в кабинете. Настя зашла, и через две-три минуты за дверью началась какая-то суета. Я не понимала, что там происходит, лишь слышала слова «нашатырь», «загугли». Заглянула в кабинет, но врач сказала, что всё нормально, просто дочка потеряла сознание.

По словам Натальи, медики не сразу поняли, что произошло, и пытались привести Настю в чувство нашатырем. Позвали коллег из скорой: станция находится на территории больницы. Те быстро определили, что у девушки анафилактический шок, вызванный препаратом для обезболивания. Сделанный укол адреналина не помог: по словам Натальи, к тому времени прошло полчаса.

В бессознательном состоянии девушку отвезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В реанимации Настя пробыла всю ночь. Утром 9 августа она пришла в себя, и медики решили везти ее в Тулу. В 12 часов дня девушку погрузили в реанимобиль, она всё еще была в сознании.

Что произошло дальше, родственники не знают. Они пытались дозвониться до врачей тульской больницы и узнать о состоянии Насти, но телефоны молчали.

О том, что Настя умерла в 14.20, родным стало известно только в восемь часов вечера.

Со дня смерти девушки прошло семь месяцев. За это время состоялось несколько проверок по линии регионального минздрава и Росздравнадзора. Первоначально руководство больницы склонялось к версии, что смерть Анастасии – несчастный случай.

– Такой препарат получает масса людей, и всё нормально. Дело не в препарате, – сказал главный врач ЦРБ Вячеслав Куликов. – Это индивидуальная непереносимость лекарства, от которой никто, к сожалению, не застрахован. До этого у пациентки не было выявлено реакций. На мой взгляд, это несчастный случай, который нельзя было предугадать. Мы сочувствуем родственникам и приносим свои искренние соболезнования.

Однако проведенная областным минздравом проверка всё же выявила нарушения в действиях врачей, оказывавших Насте первую помощь. Что именно было сделано не так, осталось скрытым за фразой «дефект оказания медицинской помощи». За подписью зам­министра здравоохранения Татьяны Семиной Сапроновы получили следующий ответ:

«Стоматологическая помощь Сапроновой А.А. оказывалась в соответствии с утвержденными Клиническими рекомендациями. Использованный для анестезии лекарственный препарат был выбран обоснованно и введен в адекватной дозировке. Смерть вашей дочери наступила от тяжелейших, несовместимых с жизнью осложнений аллергической реакции на введение лекарственного препарата.

Специалистами ГУЗ «Плавская ЦРБ им. С.С. Гагарина» были допущены дефекты при оказании медицинской помощи Сапроновой А.А. и при заполнении медицинской документации. В связи с изложенным в адрес руководителя направлено предписание, в рамках исполнения которого будет проведена врачебная конференция с последующими организационными выводами».

Судебно-медицинская экспертиза также подтвердила: укол адреналина необходимо было сделать в первые минуты наступления анафилактического шока. Кроме этого, экспертиза установила, что «дефекты» были допущены именно на первоначальном этапе – неправильно был поставлен диагноз, следовательно, и лечение было неправильным: «имели место недостатки оказания медицинской помощи в виде неправильной диагностики и лечения анафилактического шока».

Степень вины врачей установит следствие. По его окончании будет принято процессуальное решение.