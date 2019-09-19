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В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке

В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке

Серьезное ДТП произошло в районе поворота на ул. Мосина.

В ночь на 19 сентября в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле произошло серьезное ДТП с участием старенького Mercedes-Benz и Lada Priora.

По словам участников автоаварии, отечественная легковушка остановилась на светофоре. В этот момент следовавший в направлении ул. Октябрьской водитель иномарки не справился с управлением и пытаясь уйти от столкновения по касательной задел заднюю левую часть «Лады».

После этого Mercedes сбил несколько секций металлического ограждения разделительной полосы и приземлился на встречке.

Несмотря на серьезные повреждения иномарки, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 1
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 2
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 3
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 4
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 5
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 6
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 7
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 8
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 9
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 10
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 11
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 12
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 13
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 14
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 15
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 16
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 17
В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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