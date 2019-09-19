В Туле Mercedes сбил ограждение и приземлился на встречке

В ночь на 19 сентября в районе поворота с ул. Советской на ул. Мосина в Туле произошло серьезное ДТП с участием старенького Mercedes-Benz и Lada Priora.



По словам участников автоаварии, отечественная легковушка остановилась на светофоре. В этот момент следовавший в направлении ул. Октябрьской водитель иномарки не справился с управлением и пытаясь уйти от столкновения по касательной задел заднюю левую часть «Лады».

После этого Mercedes сбил несколько секций металлического ограждения разделительной полосы и приземлился на встречке.

Несмотря на серьезные повреждения иномарки, в результате ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.