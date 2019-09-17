В Туле начали обновлять мемориал «Защитникам неба Отечества»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Первый этап работ должен быть завершен до конца октября.

В Зареченском районе Тулы стартовали работы по обновлению мемориала «Защитникам неба Отечества». О том, что памятник начал разрушаться, мы писали ещё год назад. Кроме того, мемориал могли признать бесхозным.

Восстановительные работы будут проводиться в два этапа – 1 сентября рабочие начали демонтаж старой облицовочной плитки, затем мемориал облицуют заново. Эти работы будут завершены до конца октября. На объекте работает подрядная организация ООО «СКС».

Второй этап стартует 1 апреля следующего года. Будет заменена внешняя часть стилобата, отремонтированы ступени и покрашены несущие металлические конструкции.

За ходом работ по ремонту мемориала следят специалисты технического и авторского надзора. Напомним, ранее мы сообщали, что ремонтные работы проводятся на территории мемориала на площади Победы.