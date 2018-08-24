Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле могут признать бесхозным

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В редакцию Myslo поступил комментарий от городской администрации относительно состояния мемориала «Защитникам неба Отечества»:

«Комплекс «Защитникам неба Отечества» построен на средства инвестора РОО «Центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Фонтанный комплекс, относящийся к мемориалу, передан в муниципальную собственность, за его эксплуатацию и содержание отвечает комитет имущественных и земельных отношений городской администрации.

Мемориальный комплекс в муниципальную собственность не оформлен – инвестор не передал администрации необходимые документы. На предложение отремонтировать мемориал инвестор не ответил. Администрация Тулы инициировала процедуру признания мемориального комплекса бесхозным. Ожидается, что мемориал будет поставлен на кадастровый учёт в сентябре.

После этого администрация обратится в суд с требованием признать право муниципальной собственности на мемориал. Это должно произойти в декабре следующего года. Затем будет проведена техническая экспертиза объекта для определения объема работ и проведения ремонта.

Кроме того, объект будет предложен Министерству культуры Тульской области для включения в Федеральную целевую программу «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах». Работу по текущему санитарному содержанию проводит зареченская администрация. Сейчас администрация города ищет инвесторов для содержания мемориала».