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Тульский мемориал «Защитникам неба Отечества» разрушается
Фото МедиаЦФО.

Тульский мемориал «Защитникам неба Отечества» разрушается

А хозяина у мемориала, выходит, нет!

Неравнодушные туляки обратили внимание на состояние мемориала «Защитникам неба Отечества». И сняли это на видео:

Напомним, что мемориал создан по инициативе Фонда сохранения исторической памяти отечественной авиации «Защитники неба Отечества» (руководитель Вишняков М. И. — сын легендарного лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова) и Региональной общественной организации «Центр патриотического воспитания «Патриот» (руководитель  Преображенский В. — внук Героя Советского Союза Евгения Николаевича Преображенского) при финансовой поддержке Министерства Обороны РФ и Российского военно-исторического общества.

Мемориал расположен на въезде в Тулу со стороны Москвы (Зареченский округ) и возведён к 71-й годовщине Великой Победы.

Оказалось, что балансодержателя у мемориала нет и он не требует реставрации или благоустройства.

Так кто же должен привести мемориал в порядок?

сегодня, в 17:16 +2
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