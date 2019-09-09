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Вышла книга «Оборона кремля» из серии «Новые тайны тульских улиц»

Вышла книга «Оборона кремля» из серии «Новые тайны тульских улиц»

Автор книги – журналист «Слободы» и портала Myslo Сергей Гусев.

В серии «Новые тайны тульских улиц» прибавление. Только что вышла из печати новинка с подзаголовком «Оборона кремля». Автор книги – журналист «Слободы» и портала Myslo Сергей Гусев.

Как всегда книга основывается на малоизвестных документах и воспоминаниях участников событий. Открывает ее рассказ о том, как жил Тульский кремль в ХХ веке. Кто и когда хотел его снести? Когда за кремлевскими башнями были закреплены их имена? О том, как жемчужину тульской истории восстанавливали силами общественников, и об интересных проектах реконструкции, которые обсуждались в советское время, в частности – о создании музея деревянного зодчества.

Большой раздел посвящен тому, как жила Тула в годы Первой мировой войны. Шпионские скандалы и повседневная жизнь военнопленных. Как можно было отправить из Тулы посылки соотечественникам, оказавшимся в немецком или австрийском плену. Много интересного ожидает любителей тульской истории и в главе, посвященной визитам в Тулу первых лиц государства. Как охраняли императорский поезд Николая II, детали производства ружья, которое туляки подарили Ленину, как в Туле кормили мочеными арбузами Никиту Хрущева.

Книгу уже можно купить в магазинах сети «Букварь», «Букинисте», книжной лавке «Ясная Поляна» и других книжных магазинах города.

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сегодня, в 15:32 +5
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