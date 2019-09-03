Со здания тульского дома ребенка так и не сняли ядовито-желтый сайдинг

Согласно пояснению администрации Тулы демонтировать сайдинг должны были до 1 сентября 2019 года

О том, что 100-летнее здание «отремонтировали» ядовито-желтым сайдингом, мы писали в феврале этого года.

Здание постройки 1909 года не выходило фасадом на главные улицы, но имело интересный облик. Его архитектурный стиль был характерен для больниц того времени.

Еще летом 2018 года здание имело вполне приличный вид.

А с конца 2018 года и по сей день выглядит вот так

Общественность негодовала и требовала вернуть зданию первоначальный вид.

Областная инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору в ответе за подписью руководителя Павла Мусиенко ответила:

- В соответствии с абзацами 11 и 12 п. 8.6.14 Правил благоустройства территории муниципального образования города Тулы при содержании фасадов зданий и сооружений запрещается изменение внешнего вида фасада в отсутствие оформленного паспорта колористического решения данного фасада или без предварительного внесения соответствующих изменений в колористическое решение данного фасада.

…Архитектурное решение фасада определяется Паспортом внешнего вида фасада здания, оформление которого является обязанностью собственников зданий… По информации министерства здравоохранения Тульской области решение по изменению фасада является временным.

В связи с агрессивными климатическими условиями демонтаж сайдинга запланирован на весенне-летний период.

Согласно письму администрации Тулы от 20.02.19 срок оформления паспорта внешнего вида фасада здания установлен до 1 июня 2019 года.

А до 1 сентября 2019 году администрация Тулы и управление по административно-техническому надзору указали собственнику здания на необходимость вернуть ему первоначальный вид, демонтировав сайдинг.

Отметим, что пока общественность негодовала, а чиновники искали крайних, Наталия Кириленко, журналист-краевед, нашла в архиве документы, связанные с этим зданием:

Наталия Кириленко Территория дома ребенка – это территория бывшей Тульской уездной земской больницы. И два корпуса дома ребенка – двухэтажный, который облицевали сайдингом, и одноэтажный, выходящий на улицу Ф. Энгельса, - это сохранившиеся корпуса больницы. Двухэтажный корпус - для незаразных больных с приемной и операционной и одноэтажное здание, в котором находились кухня и прачечная. Это предположение было сделано на основе имеющихся в Государственном архиве Тульской области документов о строительстве Тульской уездной земской больницы на углу Петровской и Мотякинской улиц (ныне ул. Ф. Энгельса и Л. Толстого). Проект больницы был разработан в 1909 г., а в эксплуатацию ее сдали в июне 1911 г. В этом архивном деле не было ни плана участка, ни рисунков фасадов зданий. По моей просьбе краевед, преподаватель Детско-юношеского центра Константин Струков, работавший в ГАТО с фондом Горхозотдела Тулгубисполкома посмотрел документы по соответствующему кварталу в переписи городских недвижимых имуществ за 1918 г. Действительно, на углу Петровской и Мотякинской находился большой участок, принадлежавший до Октябрьской революции Тульскому уездному земству. На плане участка среди прочих строений значатся «Больница» и «Кухня». Местоположение и очертания этих зданий полностью соответствуют вышеназванным корпусам дома ребенка. Кроме того, на плане обозначены габаритные размеры зданий, так что идентифицировать их не составит никакого труда. Заинтересованным инстанциям (Горецкому и т.п.) могу предоставить номера архивных дел - дореволюционного о строительстве больницы и советского - с планом участка.

Как писала еще в феврале Наталия Кириленко, чтобы признать здание исторически ценным, нужно подавать заявку в инспекцию Тульской области по охране объектов культурного наследия, приложить имеющиеся документы по этому объекту. Процесс небыстрый. Кстати, заявки о признании того или иного здания объектом культурного наследия могут подать и сами граждане, и организации.

Документы вроде нашлись. Ну что, туляки, не слабО нам заявку подать на признание дома ребенка объектом культурного наследия? Комментарии по этому поводу просьба оставить под этим постом.