Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле

Вечером, 3 сентября, на ул. Рязанской в Туле, в районе поворота на 4-й Волоховский проезд столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и мотоцикл Honda CB400.



По предварительной информации, перед ДТП транспортные средства двигались в попутном направлении. Предполагается, что водитель машины не убедился в безопасности своего маневра при повороте направо, в результате чего в заднюю правую часть бампера легковушки врезался мотоциклист.



К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.