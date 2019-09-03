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Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле

Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле

ДТП произошло в районе поворота на 4-й Волоховский проезд.

Вечером, 3 сентября, на ул. Рязанской в Туле, в районе поворота на 4-й Волоховский проезд столкнулись легковой автомобиль Ford Focus и мотоцикл Honda CB400.

По предварительной информации, перед ДТП транспортные средства двигались в попутном направлении. Предполагается, что водитель машины не убедился в безопасности своего маневра при повороте направо, в результате чего в заднюю правую часть бампера легковушки врезался мотоциклист.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Окончательную причину и все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 1
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 2
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 3
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 4
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 5
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 6
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 7
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 8
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 9
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 10
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 11
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 12
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 13
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 14
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 15
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 16
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 17
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 18
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 19
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 20
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 21
Мотоциклист «догнал» легковушку на ул. Рязанской в Туле, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 23:14 +1
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